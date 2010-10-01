الاستحقاق الانتخابي كما تراه أحزاب السلطة وما يقضي به الدستور - الجزء الثاني

2022/08/02 | 10:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.علي الرفيعي

لقد اكدت المحكمة الاتحادية العليا في

قرارها ذي العدد (81/اتحادية/2019 في 28 /10/2010)

على عدم دستورية الفقرة (6) من القرار

التشريعي رقم (44) لسنة 2008 الذي اتخذه

مجلس النواب في ح

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