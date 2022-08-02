دماء منسية !!

2022/08/02 | 10:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

أرجوك عزيزي القارئ أن تحسب معي كم مرة

ردد فيها ساستنا عبارة "حرمة الدم

العراقي" وأضيف لها "الدم الشيعي حرام"

فيما شدد البعض على ضرورة أن يتم الحفاظ

على المتظاهرين.

وأتمنى أن لا يأخذك

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