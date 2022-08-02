التصريحات المُتناقضة

2022/08/02 | 10:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حمدي

تبادر الى ذهني، وأنا أستمع لمقابلة مع

أحد أعضاء اتحاد لعبة فردية، كان يحثُّ

بها فريقه المشارك في بطولة آسيوية على

طريقة النخوة واستحضار الهِمم

مُتبجّحاً، بأنها السلاح الأمضى بيد

الريا

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