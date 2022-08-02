2022/08/02 | 10:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: على مدى أسابيع، وبدقة فائقة خطط جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية لعملية قتل زعيم تنظيم...

ظهرت المقالة تعرّف على الصاروخ الذي قتل الظواهري وهو واقف على شرفة منزله في كابول أولاً على المسلة.

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