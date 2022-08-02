عقيدة روسية جديدة: تواجد عسكري في الخليج وقواعد بحرية عند العراق وإيران

2022/08/02 | 10:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين 1 اب 2022، على مرسومين حول إقرار العقيدة...

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