2022/08/02 | 10:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر التداعيات في أعقاب تحقيق CNN في استغلال روسيا لذهب السودان بتواطؤ جنرالات السودان.بينما كانت الحركة المؤيدة للديمقراطية نشطة بشكل لا يصدق في السودان، ومخاطرة النشطاء أسبوعًا بعد أسبوع في شوارع السودان للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني، يبدو أن هناك - مما تخبرنا به المصادر على الأرض - حيوية متجددة في الاحتجاجات التي تم الدعوة لها في أعقاب تحقيق شبكتنا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أعقاب تحقيق CNN عن نهب روسيا ذهب السودان.. مطالب بمحاكمة القادة العسكريين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أعقاب تحقيق CNN عن نهب روسيا ذهب السودان.. مطالب بمحاكمة القادة العسكريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).