التجارة تعلن كميات الحنطة المستلمة والمسوقة في محافظتين

2022/08/02 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - مهدي الربحاوي - فليح العبيدي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن كميات الحنطة المستلمة والمسوقة في محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وقال مدير شركة تجارة الحبوب في كركوك حسين قنبر عزيز، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "منافذ الشركة استلمت لغاية اليوم 189 ألف طن من محصول الحنطة لغاية اليوم".

وأضاف عزيز، أن "الشركة سلمت ما يقارب 70 بالمئة من المستحقات المالية للفلاحين والبالغة أكثر من 103 مليارات دينار"، مبيناً أنه "سيتم اطلاق دفعة جديدة من المستحقات المالية خلال الأسبوع المقبل".

وتابع، أن "الكمية المسوقة لهذا العام ضمن الخطة التي حددتها وزارة الزراعة بلغت 50 بالمئة بسبب شح المياه"، معرباً عن أمله بأن "تكون خطة الموسم المقبل افضل".

فيما أكد مدير إدارة فرع الشركة في صلاح الدين جاسم محمد الجميلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه من قبل الإدارة العامة في مقر الشركة العامة لتجارة الحبوب، تم إطلاق تجهيز السلفة الأولى لمطاحن المحافظة وحسب نسبة الخلطة المعدة من قبل قسم السيطرة النوعية"، لافتاً إلى أن "الشركة مستمرة باستلام الحبوب من المزارعين ضمن النشاط اليومي".

وبين أن "اجمالي الكميات المستلمة لعموم مواقع الفرع بلغت (295،455) ألف طن"، مشيراً إلى "استمرار مناقلة الحبوب من صومعة تكريت ومجمع حبوب سامراء الى محاور كل من التاجي والدورة وخان ضاري، إذ بلغ اجمالي الكمية المنقولة (26،186) ألف طن".

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