حرارة خمسينية في 8 محافظات.. العراقيون على موعد مع أجواء حارة جداً

2022/08/02 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل بغداد و8 محافظات اخرى نصف درجة الغليان غداً.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً حاراً جداً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق حيث ستسجل ثماني محافظات نصف درجة الغليان وهي (ديالى والأنبار وبغداد وكربلاء المقدسة وبابل وواسط والنجف الأشرف والقادسية).وأوضحت أن "طقس يوم الخميس، سيكون صحواً حاراً جداً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس صحواً في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فستشهد ارتفاعاً قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".وأضافت أن "طقس يوم الجمعة، سيكون صحواً حاراً جداً، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق".ولفتت الى أن "طقس يوم السبت المقبل، سيكون صحواً وحاراً مع بعض الغيوم، والحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وفي أدناه حالة الطقس في البلاد بحسب ما نشرته هيئة الأنواء الجوية:

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