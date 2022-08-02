2022/08/02 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة على 3 اطفال أثناء سباحتهم بقرية في كركوك.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة أنفجرت على 3 اطفال أثناء سباحتهم بقرية مفتول بطوز خورماتو بمحافظة كركوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة ناسفة على 3 اطفال أثناء سباحتهم بقرية في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة ناسفة على 3 اطفال أثناء سباحتهم بقرية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).