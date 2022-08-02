اسعار صرف الدولار تسجل استقرارا في بغداد وارتفاعا بكردستان

2022/08/02 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كردستان.

وبلغت اسعار بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، 148650 ديناراً مقابل 100 دولار.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ البيع 149250 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 148250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل ، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 148800 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 148700 دينار لكل 100 دولار.

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