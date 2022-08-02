بلينكن: الولايات المتحدة ستدرس إمكانية استخدام السلاح النووي في حالة استثنائية فقط

2022/08/02 | 11:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستدرس إمكانية استخدام السلاح النووي في حالة استثنائية فقط.وقال بلينكن، خلال المؤتمر الاستعراضي الخاص بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، اليوم الاثنين، إنه “طالما كانت الأسلحة النووية موجودة سيكون الدور الأساسي … Readmore

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