مجلس إدارة نقابة الموسيقيين في مصر تحدد موعدا لانتخاب نقيب المهن الموسيقية خلفاً لهاني شاكر المستقيل

2022/08/02 | 11:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مجلس إدارة نقابة الموسيقيين في مصر يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 موعدا لانتخاب نقيب المهن الموسيقية الجديد، خلفا للفنان هاني شاكر الذي استقال من منصبه.وكشف الفنان مصطفى كامل أنه يتعرض لضغوط كبيرة ليتقدم بالترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية … Readmore

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