2022/08/02 | 11:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة بالصورة..



قصاب امام مجلس النواب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. قصاب امام مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. قصاب امام مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).