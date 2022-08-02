2022/08/02 | 11:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: استهدفت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، شركات صينية وإماراتية في عقوبات نفطية جديدة ضد إيران،...

ظهرت المقالة واشنطن تفرض عقوبات على شركات صينية وإماراتية بسبب التعاون مع إيران أولاً على المسلة.

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