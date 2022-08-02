مظاهرات حاشدة لأنصار الإطار التنسيقي في بغداد تدعو للاحتكام للدستور

2022/08/02 | 11:08 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة العراقية بغداد أمس مظاهرة حاشدة لأنصار الإطار التنسيقي الذي يضمّ كافة القوى الشيعية العراقية ما عدا التيار الصدري، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالاحتكام إلى الدستور بدل الشارع.

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