كربلاء تناقش خططها الامنية والخدمية استعدادا للعاشر من محرم الحرام

2022/08/02 | 11:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقشت محافظة كربلاء المقدسة اليوم الثلاثاء، الخطط الامنية والخدمية الخاصة بالاستعداد لزيارة يوم العاشر من محرم الحرام وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور محافظ كربلاء نصيف الخطابي وقائد عمليات كربلاء وقائد شرطة المحافظة وممثلين عن العتبتين الحسينية والعباسية.

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