سيارة تلتقط الكربون أثناء القيادة

2022/08/02 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابتكر طلاب مهندسون من جامعة آيندهوفن الهولندية للتكنولوجيا تصميم أول سيارة خالية من الكربون في العالم، «Zem» والتي تخزن ثاني أكسيد الكربون من الهواء أثناء قيادتها على الطريق.

ويجمع الكربون من خلال شبكة في مقدمة السيارة، والتي تمر عبر مرشح يفصل ويخزن غازات الاحتباس الحراري.



ويحتوي نموذجهم الأولي أيضاً على ألواح شمسية على سطحه وغطاء محركه، مما يتيح استخدامه كبطارية خارجية.



وقالت لويز دي لات، مديرة الفريق من الجامعة: «ننظف الهواء أثناء القيادة، ونهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون».



وتجمع السيارة 30 جراماً من الكربون بالسير 200 ميل، ويدعي الفريق أنه يمكن إزالة ما يصل إلى كيلوجرامين من ثاني أكسيد الكربون لكل 12800 ميل.

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