"قصة منذ 100 عام".. هكذا امتلك مهندس غربي 5٪ من نفط العراق وأصبح أغنى الناس على وجه الأرض

2022/08/02 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- ترجمة

كشف تقرير صحافي، عن مراحل حياة شخصية نفطية ثرية امتلكت 5% من اجمالي ايرادات العراق النفطية منذ اكتشافه ولغاية ستينيات القرن الماضي، وكانت تعرف باسم (السيد فايف بير سنت) اي السيد 15 بالمئة.

وذكر تقرير لموقع Celebritynetworth المتخصص برجال الأعمال والمشاهير حول العالم وترجمته "الاقتصاد نيوز" إن عام 1955 ، شهد وفاة مهندس نفط يُدعى كالوست كولبنكيان عن عمر يناهز 86 عامًا في لشبونة بالبرتغال، ويعد كالوست جولبنكيان واحدًا من أغنى الأشخاص على هذا الكوكب وقت وفاته، تاركًا وراءه مؤسسة خيرية ضخمة وواحدة من أكثر المجموعات الفنية الخاصة قيمة في العالم .

الوقوع في حب الزيت

وُلد كالوست كولبنكيان في 23 مارس 1869 في إسطنبول الحالية وتخرج عام 1887 عن عمر يناهز 18 عامًا.



أثناء إقامته وعمله في باكو في أذربيجان ، وقع كالوست في حب تجارة النفط.



عندما عاد إلى فرنسا بعد بضع سنوات ، نشر تجاربه في سلسلة مقالات في المجلات.



في عام 1891 نُشرت مقالاته وكتاباته الأخرى عن باكو وأعمال النفط ككتاب مستقل.

بلاد ما بين النهرين

وجدت هذه المقالات طريقها إلى مكتب السلطان التركي.



أثار السلطان إعجابه عندما علم أن المؤلف تركي من حيث الأصل، وتواصل مع كالوست ليرى ما إذا كان مهتمًا بالبحث عن النفط نيابة عن الحكومة.



كان السلطان مهتمًا تحديدًا بصحراء مقفرة كانت في ذلك الوقت تحت السيطرة التركية.



كانت تلك المنطقة تسمى بلاد ما بين النهرين أي العراق حديثا.

بشكل مثير للدهشة ، لم يكن كالوست مضطرًا حتى لزيارة بلاد ما بين النهرين ليقتنع بوجود نفط في المنطقة.



لقد جمع العشرات من التقارير البحثية التي جمعها معاونون سابقون ، والأهم من ذلك أنه تحدث إلى مهندسي السكك الحديدية والموصلات الذين اجتازوا المنطقة لسنوات.



وروى عمال السكة الحديد هؤلاء حكايات عن النفط المتدفق عمليا من الأرض، مشكلا بركا صغيرة عبر الصحراء.

عند قراءة تقريره ، اقتنع السلطان التركي.



لسوء الحظ ، تم تعليق المزيد من الاستكشافات حيث بدأت الإمبراطورية العثمانية في الانهيار، واضطر كالوست إلى الفرار إلى لندن حيث سعى وراء فرص أخرى للسنوات القليلة المقبلة.

أثناء إقامته في لندن ، عُرض على كالوست فرصة البحث عن النفط في بلاد فارس، والمعروفة أيضًا باسم إيران الحديثة.



لقد رفض لأنه كان يعتقد أن المقامرة تنطوي على مخاطرة كبيرة.



مما أثار استياءه ، أن إيران أثبتت في وقت قصير أنها تحتوي على أحد أكبر مصادر النفط على هذا الكوكب.



التعلم من خطئه ، تعهد كالوست بألا يترك فرصة تفلت من بين أصابعه مرة أخرى.



في الواقع ، احتفظ طوال حياته بلوحة خلف مكتبه كتب عليها "لا تتنازل عن امتياز نفطي ".

شركة البترول التركية

في عام 1907 ، اقترب كالوست من سن الأربعين وما زال يترنح من ثروته الضائعة في بلاد فارس ، واقترب من اثنين من معارفه من رجال الأعمال في لندن حول إمكانية إنشاء امتياز في بلاد ما بين النهرين.



كان الأصدقاء صموئيل يديرون شركة تسمى شركة شل للنقل والتجارة.



كان اسم شركتهم إشارة إلى والدهم ، ماركوس صموئيل ، وهو عراقي مهاجر باع حرفيًا صدفًا من عربة حول أرصفة لندن.

عندما أصبح النفط جزءًا أكبر من أعمال النقل والتجارة للأخوين ، أصبحت الشركة معروفة باسم Shell Oil.



بعد أن رتب غولبنكيان أن يندمج الأخوان صموئيل مع شركة تسمى شركة البترول الهولندية ، كافأ نفسه بحصة 5٪ في شركة رويال داتش شل التي تم تشكيلها حديثًا.

بصفته مستشارًا للحكومة التركية ومديرًا للبنك الوطني التركي ، قام كالوست بتشكيل منظمة كان هدفها الوحيد هو تحديد مكان واستخراج النفط من بلاد ما بين النهرين.



سيطلق على هذه المنظمة اسم شركة البترول التركية (TPC).



في البداية في عام 1912 ، تم منح ملكية الأسهم على النحو التالي:

25٪ = رويال داتش شل

35٪ = مصالح الحكومة البريطانية

25٪ = مصالح الحكومة الألمانية

15٪ = كالوست جولبنكيان

ربما لاحظت حصول كالوست على 15٪ في هذه الصفقة.



فلماذا لا يطلق عليه " السيد 15 في المائة " ؟؟ لأن هذه الصفقة لم تؤت ثمارها في الواقع.

مع اندلاع الحرب العالمية الأولى في جميع أنحاء العالم في عام 1914 ، تم وضع TPC على الجليد.



وعندما انتهت الحرب العالمية الأولى ، أراد الأعضاء إخراج ألمانيا من اتحادهم.



أراد البريطانيون والهولنديون أيضًا الضغط على هذا الرجل الأرمني العشوائي لاستعادة نسبة 15٪ إضافية ، لكن كالوست جولبنكيان لم يكن يسقط بدون قتال.

واستناداً إلى كل اتصال وأوقية من القوة التفاوضية التي يمكن أن تحشدها ، رتب كالوست أن تستحوذ فرنسا على حصة ألمانيا السابقة البالغة 25٪ من TPC.



وكتعبير عن الامتنان لجهوده ، كافأت فرنسا كالوست بـ 5٪

كان ذلك بمثابة إتاوة بنسبة 5 ٪ على جميع الإيرادات المتولدة من النفط الموجود في ما أصبح يعرف في النهاية باسم العراق.



استمرت صفقة كالوست جولبنكيان البالغة 5٪ لعقود.



استمرت عدة سنوات بعد وفاته في عام 1955.



تم توليد مئات الملايين ، وربما مليارات الدولارات لغولبنكيان.

تم إلغاء TPC في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1961.



هذا هو اليوم الذي سنت فيه الحكومة العراقية القانون رقم 80 ، الذي قام بمصادرة (سحب) 99.5 ٪ من جميع امتيازات النفط في البلاد ، وتأميم النفط العراقي وإنهاء جميع النفط الخاص الربحي.



الأعمال التجارية في المنطقة.

ثروة هائلة

توفي كالوست غولبنكيان في 20 يوليو 1955 عن عمر يناهز 86 عامًا.



وفي السنوات المتبقية له ، قسم وقته بين جناح في فندق ريتز في باريس وعقار كبير في لشبونة بالبرتغال.

أمضى العقود بين أواخر عشرينيات القرن الماضي ووفاته يجمع 5٪ شيكات ملكية.



جعلت هذه الشيكات كالوست جولبنكيان أحد أغنى الناس على هذا الكوكب.

في وقت وفاته ، قدرت ثروة كالوست كولبنكيان المعروفة (ترك مبالغ غير معروفة في الثقة لأفراد عائلته) بـ ...800 مليون دولار بعد التعديل مع التضخم ، هذا هو نفسه حوالي 9 مليارات دولار بدولارات اليوم.



عند وفاته ، تم استخدام غالبية ثروته الهائلة لتأسيس مؤسسة كالوست كولبنكيان .

وفقًا للنشرة التمهيدية لعام 2021 ، تمتلك مؤسسة Calouste Gulbenkian اليوم ما قيمته 4 مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.



وهذا يجعلها واحدة من أغنى 40 مؤسسة خيرية على هذا الكوكب ، مع نفس الأصول تقريبًا مثل Bloomberg Philanthropies و Rockefeller Foundation .

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