"ألم شديد".. هكذا يصف رجل تجربته بعد تعافيه من جدري القردة

2022/08/02 | 11:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصف كايل بلانك، من نيويورك، الذي أصيب بجدري القردة وتعافى منه، أعراض المرض والتحديات التي واجهها للحصول على العلاج.

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