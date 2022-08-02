القبض على ثلاثة مطلوبين بقضايا اتجار بالبشر ومخدرات في بغداد

2022/08/02 | 11:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين بقضايا الاتجار بالبشر والمخدرات في بغداد.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية أن “قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من مكافحة الاتجار بالبشر، ألقت القبض على اثنين من المتهمين صدر بحقهما أمر قبض وفق أحكام المادة 18 من قانون الاتجار بالبشر، على أثر عملية رصد وتحر في منطقة (الغزالية) غرب بغداد”.

وأضاف البيان أنه “وفي السياق ذاته ألقت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 32 في منطقة الشماعية شرق بغداد وبحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة، أركيلة صغيرة، بايب زجاجي يستخدم للتعاطي، وميزان إلكتروني”.

وأشار البيان، إلى “إحالتهم مع المواد المضبوطة أصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم”.

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