فلكيون يكتشفون الطريقة التي تهب بها الرياح في المريخ

2022/08/02 | 11:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت تموجات من الرمال الزرقاء تغمر المناظر الطبيعية للمريخ، ما جعل الكوكب الأحمر يبدو أكثر غرابة من المعتاد.

ومع ذلك، فإن اللون اللافت للنظر ليس كما يبدو.



ولرؤية الجمال الحقيقي، عليك أن تنظر أعمق قليلا.

وصوّر المشهد بواسطة مركبة استكشاف المريخ المدارية التابعة لوكالة ناسا في وقت سابق من هذا العام، وتمت معالجة المشهد بما يسمى “اللون الزائف”، وتحويل الأطوال الموجية المتميزة للضوء إلى لوحات مذهلة لا يسعنا إلا التمييز بينها.

ويبدو هذا التحسين جميلا بشكل مذهل، لكنه لا يتم فقط لتحفيز المريخ قليلا.



وتُبرز معالجة البيانات بهذه الطريقة التباين في المناطق والميزات على سطح المريخ، ما يمنح علماء الكواكب أداة رائعة حقا لفهم العمليات الجيولوجية والجوية التي تحدث بعيدا عن الارتفاع المداري لـ MRO.

وتسمى المنطقة التي تم تصويرها بواسطة MRO، بـGamboa Crater في نصف الكرة الشمالي للمريخ.



وكل بكسل يمثل 25 سم (9.8 بوصة).

ويتم فصل أصغر التموجات على قمة العديد من التلال الكبيرة عن بعضها البعض ببضعة أقدام فقط.



وفي مرحلة ما، تندمج لتشكيل تلال صغيرة تشع للخارج من كثبان على مسافات تبلغ حوالي 10 أمتار (30 قدما).

ومن السهل التمييز بين الأنماط المميزة لهذه الهياكل المتوسطة الحجم وسط بحر من التموجات والأمواج الرملية الكبيرة، وذلك بالألوان الزاهية باللون الأزرق.

وتتكون هذه الهياكل متوسطة الحجم، المعروفة باسم الحواف الإيولية المستعرضة، من رمل مكون من جزيئات خشنة للغاية.



ووفقا لوكالة ناسا، تشير الألوان المحسّنة للكثبان الرملية الكبيرة وتقارير التقييم القطري إلى عمليات تآكل مستمرة.

وكتب متحدث على موقع ناسا على الإنترنت: “تظهر التموجات الضخمة باللونين الأزرق والأخضر على جانب واحد من مقطع لوني محسّن، بينما يظهر TAR بلون أزرق أكثر إشراقا على الجانب الآخر.



وقد يكون هذا بسبب أن TAR يتحرك بنشاط تحت قوة الرياح، ويزيل الغبار الداكن ويجعله أكثر إشراقا.



وكل هذه الميزات المختلفة يمكن أن تشير إلى الطريقة التي كانت تهب بها الرياح عندما تكونت”.

وفي بعض الأحيان، كل ما تحتاجه هو القليل من التحول الإدراكي لتعلم شيء جديد واكتساب المزيد من التقدير لعجائب الكون.

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