إيران تنشئ أول محطة لتحلية مياه البحر على بحر قزوين

2022/08/02 | 11:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مدير شركة مياه محافظة كلستان الواقعة شمال ايران “محسن حسيني”، عن مشروع لانشاء اول محطة ايرانية لتحلية مياه البحر على شواطئ بحر قزوين واستكمال بنائها في غضون ثلاث سنوات.واوضح حسيني، أن نزول مستوى المياه الجوفية خلال السنوات القادمة يحتم ضرورة التوجه نحو تحلية مياه البحر للاستفادة منها.وأشار الى أن الدراسات من […]

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