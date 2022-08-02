أزمة العراق.. هذه قائمة أبرز الشخصيات والكيانات المؤثّرة في المشهد السياسي

2022/08/02 | 11:59 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد العراق اضطرابات واحتجاجات واعتصامات تؤثر فيها كيانات حزبية وشخصيات قوية تتنافس على السلطة وتحريك الشارع للهيمنة على الحياة السياسية، فما أبرز هذه الشخصيات والكيانات؟

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