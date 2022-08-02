الرشيد يصدر تعليمات بخصوص سلفة الماستر كارد

2022/08/02 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدر مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، تعليمات بخصوص سلفة الماستر كارد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نظرا لوجود عدد كبير من طلبات السلف التي تم قبولها من قبل قسم البطاقات والقنوات الالكترونية ولعدم اتمام الموافقة على الطلب من قبل المستفيد تبقى السلفة قيد التنفيذ لذا نوجه زباءننا بقبول الرسالة والدخول على التطبيق واعطاء الموافقة ليتسنى للمصرف وضع المبلغ في البطاقة الائتمانية (نخيل) وبخلافه وبمرور مدة (15) يوم يعتبر الطلب ملغي".

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