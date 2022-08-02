القبض على عدد من المتهمين في بغداد وواسط

2022/08/02 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادأعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على 51 متسولاً ومتهمين اخرين بتجارة المخدرات وسرقة الدراجات النارية في العاصمة بغداد وواسط.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز الوكالة ألقت القبض عدد من المتهمين بسرقة عجلة ودراجات نارية و51 متسولاً في العاصمة بغداد ومتهمين اخرين بتجارة المخدرات في واسط".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً".

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