2022/08/02 | 12:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة السفير البريطاني: اشعر بالقلق من تصاعد التوترات بالعراق ويجب تشكيل حكومة ضمن سياق الدستور أولاً على المسلة.

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