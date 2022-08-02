الحلبوسي يعلن موقفه من مبادرة الكاظمي

2022/08/02 | 12:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الثلاثاء، تأييده لمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل الأزمة الراهنة.

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