2022/08/02 | 12:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تتحرك بشأن قضية’الفازلين’ وتضبط مسؤولين في صحة الديوانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تتحرك بشأن قضية’الفازلين’ وتضبط مسؤولين في صحة الديوانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تتحرك بشأن قضية’الفازلين’ وتضبط مسؤولين في صحة الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).