"يمنع الاقتراب منها".. تركيا تتنظر وصول أول شحنة حبوب أوكرانية مساء اليوم

2022/08/02 | 12:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الشحنة الأولى من الحبوب التي غادرت ميناء أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي ستصل "بعد منتصف ليل" الثلاثاء إلى اسطنبول.

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