2022/08/02 | 12:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 10 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط حاويات عدد (10) تحتوي على (أنابيب فايبر كلاس ومعدات نفطية مع ادواتها الاحتياطية)"، مشيراً إلى أن "جميع الحاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد لكونها متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء".

ولفت إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك أم قصر".

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