عرض إماراتي لإنشاء

2022/08/02 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قدمت إحدى الشركات الإماراتية العاملة في مجال المدن الذكية المستدامة طلباً إلى محافظة ذي قار لإنشاء مدينة مستدامة ذكية تضم مساكن وفندقاً وجامعة ومسطحات خضراء.

وقال معاون المحافظ لشؤون التخطيط والسياحة غسان الخفاجي للصحيفة الرسمية، إن "المدينة الذكية التي تقدمت بها الشركة لإنشائها في مدينة أور تقدم تكنولوجيا حديثة في إدارة المدن إلى جانب كونها تلبي حاجات السكان والسياح على حد سواء في ما يتعلق بالجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية".

وأوضح الخفاجي، أن "مدينة أور السياحية التي تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 400 دونماً تضم أيضاً العديد من المنشآت ذات الطابع الديني والثقافي من بينها مسرح ومراكز ثقافية كما تضم أبنية جامعية ومركز تطوير ومركز تنقيب للآثار علاوة على أبنية إدارية وخدمية"

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