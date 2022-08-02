2022/08/02 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت محافظة صلاح الدين،اليوم الثلاثاء، إعادة تأهيل جسر الفتحة الرابط بين صلاح الدين والمحافظات الشمالية.

وقال معاون مدير عام الطرق والجسور في صلاح الدين محمد يونس لوكالة الأنباء العراقية: إنه"تمت إعادة تأهيل جسر الفتحة الكونكريتي الرابط بين محافظة صلاح الدين والمحافظات الشمالية، مبيناً أن" الجسر يتكون من 10 فضاءات مع مقدمتي الجسر بطول 520 م".

وأضاف أن"هناك وظيفة ثانية للجسر وهي إمرار الأنابيب الناقلة للنفط والغاز من تحته بدعامات جدارية"، لافتاً الى أنه "تم تأهيل فضاءات الجسر وهي عبارة عن طريقين (سايدين) ذهاباً وإياباً".

وأشار الى أن "هذا الجسر يعد من الجسور المهمة ،وأن نسبة الإنجاز فيه تجاوزت الـ25%".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة تأهيل جسر الفتحة الرابط بين صلاح الدين والمحافظات الشمالية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة تأهيل جسر الفتحة الرابط بين صلاح الدين والمحافظات الشمالية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).