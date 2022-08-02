2022/08/02 | 12:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُنظر للتحليل السياسي على أنه استقراء بواطن الأحداث وتنبؤ بالاحتمالات وقراءة بين السطور، وفي العراق تخمة بحاملي هذه الصفة، فهل يتمتعون بالكفاءة اللازمة والحيادية؟ أم أنها مهنة العاطلين والمتحزبين؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظاهرة المحلل السياسي في العراق.. مهنة تستقطب كثيرين لشحن الرأي العام) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظاهرة المحلل السياسي في العراق.. مهنة تستقطب كثيرين لشحن الرأي العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).