الأنواء الجوية : درجات حرارة خمسينية وأجواء حارة جداً

2022/08/02 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تقريراً مفصلاً بطقس العراق للأيام المقبلة

كما أن “البلاد تتأثر بأجواء حارة وارتفاع في درجات الحرارة، حيث تسجل 5 محافظات درجات حرارة خمسينية اليوم”.

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