انخفاض خامي البصرة المتوسط والثقيل

2022/08/02 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار خاميّ البصرة المتوسط والثقيل، يوم الثلاثاء، بأكثر من 3% مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 3.09 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 3.01% ليصل الى 99.84 دولاراً للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 3.09 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 3.10 % ليصل الى 96.49 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط العالمية مع المخاوف بشأن الركود الاقتصادي العالمي وبيانات انخفاض تراجع التصنيع العالمي وخاصة في الصين واليابان.

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