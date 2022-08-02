تعرف افضل الاطعمة لحماية الكلى

2022/08/02 | 13:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يكون اختيار الأطعمة الصحية في

نظامك الغذائي اليومي إجراءً وقائيًا

لحماية الكلى السليمة ويمكن أن يساعدك

أيضًا في إدارة الأعراض الحالية لأمراض

الكلى، تعمل الكلى بجد لإزالة الفضلات

والسموم من الج

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