لأول مرة.. أربع دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030

2022/08/02 | 13:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تعلن، الأوروغواي

والأرجنتين وتشيلي والباراغواي، رسميا

الثلاثاء، ترشيحها المشترك لتنظيم كأس

العالم لكرة القدم عام 2030.

وسيتم الإعلان الرسمي عن هذا الترشيح،

الثلاثاء في تمام الساعة 16:30

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