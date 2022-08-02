الموارد المائية: تركيا لم تنفذ وعود رفع الإطلاقات والسماح بزيارة سدودها

2022/08/02 | 13:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الموارد المائية أن الجانب

التركي لم ينفذ لغاية الوقت الحالي

وعوده الأخيرة بزيادة إطلاقات نهر

دجلة، وإعطاء الضوء الأخضر لوفد فني

عراقي يقوم بزيارة تركيا للاطلاع على

واقع سدودها،

وتحدثت عن خ

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