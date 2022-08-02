تحالف الحلبوسي يخشى من الانتخابات المبكرة: ستفقدنا الهيمنة على المحافظات المحررة

2022/08/02 | 13:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت مصادر مقربة من تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، الثلاثاء، عن تخوفه من اي مبادرة لاجراء الانتخابات المبكرة.وقالت المصادر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نواب عدة من تحالف الحلبوسي عبروا عن رفضهم لاي مبادرة لاجراء انتخابات مبكرة لاسباب متعددة ابرزها بان الاجواء العامة في المحافظات المحررة غير مستعدة لهذه الخطوة خاصة مع الاشكاليات […]

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