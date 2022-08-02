العراق ليس وحده.. أزمات وغزوات برلمانية حول العالم

2022/08/02 | 13:08 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتنوع ملابسات وأسباب ومظاهر حالات اقتحام البرلمانات حول العالم، لكن الحالة التي يشهدها العراق هذه الأيام تبدو مفتوحة وفريدة في تفاصيلها ومظاهرها، حيث يختلط السياسي بالطائفي في المشهد العراقي المأزوم.

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