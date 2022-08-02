ماكرون : أشارك الكاظمي دعوته للحوار استجابة لتطلعات العراقيين

2022/08/02 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن “قلقه” بشأن الوضع في العراق، مبدياً دعمه لمبادرة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الحوار.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة تابعها […]

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