2022/08/02 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أكدت هيأة المنافذ الحدودية ، اليوم الثلاثاء، مواصلتها العمل والاستعداد مسبقاً لاستقبال أكبر عدد ممكن من الزائرين لاحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).وقالت الهيئة ،في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، ” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة المنافذ تواصل أستعداداتها لإستقبال زائري المرقد الحسيني المقدس المركز الخبري الوطني.

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