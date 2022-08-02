2022/08/02 | 13:10 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: تظاهرات الصدريين تضع وحدة "الإطار التنسيقي" على المحك) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: تظاهرات الصدريين تضع وحدة "الإطار التنسيقي" على المحك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).