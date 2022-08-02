العدل: الإفراج عن (102) حدثاً خلال تموز الماضي

2022/08/02 | 13:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العدل اليوم الثلاثاء، عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر تموز الماضي لعام 2022.وقال بيان صادر عن الوزارة تلقته ايرث نيوز، إن “العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ (102) حدثاُ بينهم (38) موقوف لعدم ثبوت الأدلة، و(51) تخليه بعد قضاءهم مدة المحكومية، بالإضافة […]

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