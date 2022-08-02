2022/08/02 | 13:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | وكالة الأنباء العراقية: السيطرة على حريق في دار الضيافة بمجلس النواب بالمنطقة الخضراء في بغداد

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