باحثون يطوّرون نظاما يساعد المكفوفين على الإبصار.. تحويل الصور إلى إشارات صوتية

2022/08/02 | 13:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ابتكر فريق من الباحثين والمهندسين التونسيين نظاما ذكيا لمساعدة المكفوفين على التنقل، عبر نظارة...

ظهرت المقالة باحثون يطوّرون نظاما يساعد المكفوفين على الإبصار..



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