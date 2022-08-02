2022/08/02 | 13:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر مصرف الرشيد تعليمات بشان سلفة الماستر كارد.

وذكر في بيان : انه ونظرا لوجود عدد كبير من طلبات السلف التي تم قبولها من قبل قسم البطاقات والقنوات الالكترونية ولعدم اتمام الموافقة على الطلب من قبل المستفيد تبقى السلفة قيد التنفيذ لذا نوجه زبائننا بقبول الرسالة والدخول على التطبيق واعطاء الموافقة ليتسنى للمصرف وضع المبلغ في البطاقة الائتمانية (نخيل) وبخلافه وبمرور مدة (١٥) يوما يعتبر الطلب ملغيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يصدر تعليمات بشان سلفة الماستر كارد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يصدر تعليمات بشان سلفة الماستر كارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).