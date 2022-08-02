"ما بيهزرش".. أبرز ردود الفعل بعد فوز الزمالك على بيراميدز

2022/08/02 | 13:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي الزمالك على نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في قمة مباريات الجولة الـ 28، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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