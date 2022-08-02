أكثر من مليوني عاطل مسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل

2022/08/02 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أعداد العاطلين عن العمل المسجلين في قاعدة بياناتها منذ عام 2003، فيما أعلنت عن القروض الميسرة الممنوحة لهم.

وقال المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار باهض، لوكالة الأنباء العراقية إن "الوزارة انتظرت نتائج مسح سوق العمل لإعداد سياسة وطنية للتشغيل في كل العراق"، مبيناً أن "الخطط موجودة ومستمرة من خلال تقديم المنح والقروض التي تقدم إلى العاطلين الراغبين في تأسيس مشاريع صغيرة إضافة الى تدريب العاطلين واكتسابهم مهارات جديدة لتأهيلهم للدخول في سوق العمل من خلال مراكز التدريب المهني الموجودة في الوزارة، إضافة الى التعاون مع بعض المنظمات الدولية لتوفير برامج من شأنها توفير فرص عمل للعاطلين".

وأضاف باهض، أن "الوزارة منذ 2003 وحتى الآن سجلت أكثر من مليوني عاطل عن العمل في قاعدة بياناتها، وقامت بمنح 60 ألف قرض ميسر للعاطلين وتدريب أكثر من 200 ألف عاطل في مراكزنا التدريبية"

وأوضح أن "الوزارة انتبهت أن الكثير من القروض التي تعطى إلى العاطلين لم تستغل لتأسيس مشروع صغير لإيجاد فرصة عمل وإنما يصب في إجراءات أخرى غير الهدف المرجو منه".

وأكد، أن "الوزارة تتابع القروض وآلية صرفها من قبل المستفيد وتحيل المخالفين إلى القانون لتسديد مابذمتهم".

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