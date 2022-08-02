الكهرباء تصدر توجيها ’عاجلا’ للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة

2022/08/02 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، توجيها عاجلا للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرار واستهلاكهم الكهرباء.

‏وذكر اعلام وزارة الكهرباء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقا لتقرير الطقس الدولي المؤشر على دخول مناطق جنوب العراق ووسطه الجدول الدولي لأعلى درجات حرارة مسجلة في العالم إيذانا ببدء الارتفاع الحراري التدريجي لعشرة أيام حرارية قادمة وبدرجات تفوق الخمسين درجة مئوية، لذا تهيب وزارة الكهرباء بالمواطنين الكرام لطفهم ومراعاة ارتفاع درجات الحرارة الغير مسبوق، والترشيد بإستهلاك الطاقة وإطفاء الانارة، والاجهزة الكهربائية الغير ضرورية، وتخفيف الأحمال حفاظاً على اسقرارية المنظومة ولتتمكن المنظومة من مواكبة الطلب وعدم التأثير سلباً على ساعات التجهيز، حيث الحفاظ عليها واجب وطني وانساني ومواطنينا اهلاً لها".

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